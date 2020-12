«In Molise mancano 60mila vaccini stagionali, l'Asrem ci dica perché»

CAMPOBASSO. Da presidente di Commissione a vicepresidente del Consiglio regionale, ma non perde lo spirito critico la consigliera di maggioranza Filomena Calenda, che torna sulla questione dei vaccini antinfluenzali.

«Sono numerose le segnalazioni che giungono all’indirizzo del consigliere Calenda sollecitandone l’attenzione regionale.

“Siamo ormai arrivati a metà dicembre e oltre 60mila molisani sono ancora in attesa di ricevere il vaccino anti-influenzale” spiega la Calenda. Nei giorni scorsi il presidente della regione, Donato Toma aveva annunciato l’imminente arrivo di circa 9 mila dosi, ma a tutt’oggi, però, non sono ancora nella disponibilità regionale e non sembrano essere sufficienti per coprire il fabbisogno regionale della popolazione più a rischio».

Per comprendere lo stato dell’arte della campagna vaccinale 2020-2021, il consigliere Calenda ha ritenuto opportuno indirizzare una nota di chiarimento al direttore dell’Asrem, Oreste Florenzano.

“Ritengo necessario - spiega il vicepresidente Calenda – comprendere se in una previsione imminente siano in arrivo le dosi in un quantitativo utile e sufficiente a vaccinare coloro i quali hanno maggiori necessità di tutelarsi dalle complicanze di un’influenza stagionale".