TERMOLI. Il Think Tank Ned (New European Dream) torna a parlare di uno dei temi più attuali per i territori del centro sud che rappresenta.

Oggi, giovedì 10 dicembre, dalle ore 18:30 si parlerà di “Recovery plan e sicurezza dei fondi”.

«Analizzeremo come proteggere i fondi in arrivo col recovery plan e non solo, affinché non cadano in mani sbagliate, vanificando una grande opportunità per il nostro paese e per tutto il Centro-Sud».

Interverranno l’on. Franco Roberti, ex magistrato antimafia e attuale europarlamentare del nostro collegio europeo Sud, l’on. Antonio Zennaro-deputato e membro del Copasir e il Comandante Alfa dei GIS-Carabinieri.

