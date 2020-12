La battaglia per lo scuolabus dà i primi frutti, Regione riconosce diritto allo studio

CASACALENDA-LUPARA. Qualche mese vi abbiamo narrato la storia dei 22 bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti a Lupara che, a causa della carenza dell’autobus scolastico, sono rimasti a piedi (LEGGI). La vicenda venne presa a cuore dal Soa, Sindacato Operai Autorganizzati, che si fece portavoce delle richieste dei genitori degli studenti e mise in piedi una vera e propria “battaglia” richiamando l’attenzione delle istituzioni.

Ebbene, a circa due mesi di distanza, la situazione sembrerebbe essere migliorata, come annuncia lo stesso Soa in una recente nota alla stampa: «La lotta paga, l'impegno istituzionale ufficiale arriva dopo mesi di proteste e con un esposto già depositato presso la procura della Repubblica. Il consiglio regionale del Molise ieri, mercoledì 9 Dicembre, ha votato all’unanimità e riconosce, anche se a scoppio ritardato, il diritto allo studio, al trasporto, alla sicurezza dei bambini che con i genitori di Lupara, affiancati dal SOA Sindacato Operai Autorganizzati, richiedevano uno scuolabus per raggiungere la scuola dell'obbligo di Casacalenda. Questa battaglia sia di esempio per tutte le comunità delle aree interne del Molise che si vedono tagliare quotidianamente anche i servizi essenziali. Ora vogliamo i fatti, non abbassiamo la guardia. Prima dignità e diritti».