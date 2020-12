«San Timoteo non ospedale Covid? Per forza, con questi reparti...»

TERMOLI. «Nell' ultimo comunicato stampa il direttore Generale Florenzano ha affermato che l'ospedale San Timoteo non è ospedale Covid.

Credo che forse non ha tutti i torti con questa affermazione, in quando dall' ultima sua disposizione di accorpare il reparto di Ortopedia al reparto di Chirurgia, il San Timoteo non è definibile ospedale. È risaputo che un ospedale per essere tale deve quanto meno avere i reparti di: Medicina, Chirurgia, Ginecologia-Ostetricia e Ortopedia.

Senza dimenticare che la stessa Ostetricia e Punto Nascite è funzionante ancora solo per un ricorso presentato e in esame della magistratura. Questo ad oggi, senza dimenticare le criticità in cui da temo sono a conoscenza, lo stato in cui si presenta il San Timoteo».

Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo