Buoni spesa, da oggi al via le domande a Campomarino

CAMPOMARINO. A partire da oggi venerdì 11 dicembre e sino a giovedì 17 dicembre è possibile presentare domanda per ottenere i buoni spesa ed acquistare generi alimentari e beni di prima necessità. È la seconda trance di contributi trasferiti ai Comuni dal Governo per consentire alle persone in condizioni di bisogno di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, introdotti con il decreto legge del 23 novembre scorso (“Misure di solidarietà alimentare”) e in attuazione dell’ordinanza del Dipartimento della protezione civile del marzo scorso. Le risorse totali assegnate al Comune di Campomarino ammontano a 69.052,40. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dare prosecuzione alle previsioni contenute in avviso e conseguentemente valutare le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra e comunque non oltre il 31.01.2021 (termine attuale di scadenza dello stato di emergenza nazionale), senza ulteriore avviso e/o riapertura dei termini, attese le importanti finalità che tale avviso è chiamato a svolgere, in base all’entità delle risorse che dovessero residuare dall’applicazione della presente misura o ad eventuali risorse regionali o nazionali aggiuntive.

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Campomarino più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli già in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità nell’istruttoria e nell’erogazione del contributo in favore dei nuclei familiari con minori disabili e per coloro non già assegnatari di sostegno pubblico. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare, i buoni spesa saranno consegnati a cura dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Campomarino anche tramite le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio Comunale.

Per ulteriori dettagli e per verificare i requisiti di accesso alla misura si rimanda alla lettura dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune (sezione albo pretorio) e del modello di domanda da compilare scrupolosamente nei campi indicati.

Per accompagnare i cittadini nella compilazione della domanda sono a disposizione gli sportelli di segretariato sociale e servizio sociale professionale che seguiranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

➔ dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12;

➔ raggiungibili telefonicamente al numero 0875/531220 - 0875/531217.

I buoni spesa saranno erogati in un’unica soluzione e l’importo commisurato, per un massimo di 500 euro, al numero di componenti del nucleo familiare.

I buoni verranno assegnati dopo una veloce verifica delle domande ed ibeneficiari avvisati tramite chiamata al numero di telefono riportato nel modello di domanda

«Con la pubblicazione del bando reso possibile grazie al sinergico lavoro degli uffici Affari generali nella persona della Dirigente, Dott. Carpinelli, del Servizio Sociale e Segretariato sociale del nostro comune, – abbiamo fornito risposta in termini di sostegno a tutti coloro che in questo periodo di emergenza hanno visto aggravarsi la loro situazione socio-economica -. E’ stata predisposta una procedura celere di presentazione delle domande sulla base delle “autocertificazioni” prodotte dai richiedenti e che sarà compito degli uffici preposti effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite per partecipare all’avviso. L’obiettivo è dare ristoro e sostegno concreto, oltre che immediato, ai cittadini gravati dal peso della crisi generata dalla pandemia - spiega l’assessora alle Politiche Sociali Rossella Panarese.