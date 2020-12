Contagi a quota 19.903 in Italia con 649 decessi

ROMA. Salgono ancora per il terzo giorno di fila i contagi in Italia, ma restano sotto la soglia psicologica dei 20mila, per l'esattezza sono stati rilevati 19.903 casi di positività da ieri. In discesa i decessi, ma sono sempre tantissimi: 649, e il totale dall'inizio della pandemia è di 64.036, su 1.825.775 casi complessivi di contagio, da cui sono guariti nelle ultime 24 ore 24.728 pazienti e dal febbraio scorso 1.076.891, per 648.848 positivi attuali, in caso di 5.475 unità. I tamponi effettuati sono stati 196.439, per cui il rapporto è lievemente superiore al 10%.