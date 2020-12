Sequestrata droga, armi e denaro in una villa di San Salvo: arrestati 2 albanesi e 1 denunciato Copyright: Vastoweb

SAN SALVO. Maxi-operazione portata a termine dalle fiamme gialle vastesi che hanno scoperto in una villa nella periferia di San Salvo una zona di spaccio di sostanze stupefacenti gestita da soggetti di etnia albanese.

Ad agire gli uomini del Nucleo Mobile della Compagnia Guardia di Finanza di Vasto che monitorano incessantemente il territorio per la repressione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Ad insospettire questa volta le fiamme gialle è stato il continuo andirivieni di autovetture intestate a soggetti con specifici reati nel settore degli stupefacenti in una villa nei pressi della zona industriale di San Salvo, nonostante nella stessa formalmente non risiedesse nessuno.

Pertanto, all’alba di venerdì scorso è scattato il blitz dei finanzieri che nel corso delle operazioni di perquisizione hanno rinvenuto circa 47 grammi di cocaina, 17 grammi di hashish e 29 grammi di marijuana, nonché bilancini di precisione, 4.700,00 euro in denaro contante, 3 telefoni cellulari e diverse armi bianche. Il quantitativo complessivo della sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato sul mercato oltre 5.000,00 euro.

L’operazione ha condotto all’arresto per violazione dell’art. 73 DPR 309/90 di due soggetti, P.X. (classe ’95) e P.R. (classe ’99), tradotti presso la casa circondariale di Vasto, il deferimento a piede libero di B.G. (classe ‘88) per violazione dell’art. 73 DPR 309/90, comma 5, e la segnalazione alla Prefettura di Chieti di M.M. (classe ‘99) per violazione dell’art. 75 DPR 309/90.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vasto, sono ancora in corso al fine di individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente e la sua successiva rivendita.

Ancora una volta l’operazione di servizio dimostra la particolare attenzione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Chieti nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento all’area del Vastese, attraverso una mirata e costante attività di controllo del territorio attuata anche in sinergia con le altre Forze di Polizia.