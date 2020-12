Scontro tra due macchine e un Tir, 3 feriti

CAMPOBASSO. Ancora un incidente stradale in provincia di Campobasso. Alle 18 circa scontro sulla statale 17, in prossimità del distributore "Petrolifera adriatica". Due vetture e un autotreno coinvolti nell'evento.

Tutt'ora in corso operazioni di soccorso e salvaguardia da parte di una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso intervenuta con l'ausilio di una Aps e una autogru.

Feriti i conducenti di ciascun mezzo coinvolto, trasportati dal 118 presso il vicino ospedale tappino. Cause in corso di accertamenti a cura dei Carabinieri presenti in loco con due pattuglie. Sul posto anche personale Anas.