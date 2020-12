VASTO. Iniziativa di beneficenza ad opera di associazioni di volontariato ed enti del nostro territorio.

E’ iniziata la raccolta di scatole dono natalizie da consegnare a dei punti di raccolta da dove verranno distribuiti ai meno fortunati nel periodo natalizio.

In questi giorni, il neo Gruppo d’Acquisto Solidale Gas Oltre Confine insieme al Gruppo d’Acquisto Solidale Gas Vasto, numerose altre associazioni ed enti del nostro territorio, hanno raccolto l’eco dell’ iniziativa “Scatole di Natale" nata a Milano da un’idea di Marion Pizzato e si sono messe in rete per permettere a chi è meno fortunato di trascorrere un Natale migliore, più gioioso!

La Scatola di Natale prevede 5 piccoli doni, differenziati per donna, uomo, ragazza/o, bambina/o e pet (piccoli pelosetti sfortunati), da raccogliere in una scatola con semplicità ed empatia.

L’iniziativa, che ha avuto un grande riscontro a Milano, sicuramente verrà apprezzata anche nel nostro territorio anche perché associazioni e enti si coordinano per una iniziativa di solidarietà comune, per dare l’opportunità a chi è più in difficoltà di festeggiare il periodo natalizio con dei doni, soprattutto in questo periodo pandemico così privo di relazioni sociali.

Si invitano tutte le persone che vorranno donare una o più scatole di Natale per rallegrare i cuori di chi li riceverà, a consegnarle a uno dei tanti centri di raccolta previsti: a San Salvo, Vasto, Fresagrandinaria, Termoli e Montenero di Bisaccia. Gli angeli volontari delle Caritas locali, delle parrocchie e associazioni li porteranno a

destinazione! : )

Gli enti e le associazioni coinvolte ringraziano veramente di cuore tutti quelli che contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa! In definitiva, donare una scatola di Natale come gesto di solidarietà costa pochissimo, non leva troppo tempo e permette di festeggiare il Natale con gioia anche a chi la riceve!

L’iniziativa, che ha avuto un grande riscontro a Milano, sicuramente verrà apprezzata anche nel nostro territorio anche perché associazioni e enti si coordinano per una iniziativa di solidarietà comune, per dare l’opportunità a chi è più in difficoltà di festeggiare il periodo natalizio con dei doni, soprattutto in questo periodo pandemico così privo di relazioni sociali.

Si invitano tutte le persone che vorranno donare una o più scatole di Natale per rallegrare i cuori di chi li riceverà, a consegnarle a uno dei tanti centri di raccolta previsti: a San Salvo, Vasto, Fresagrandinaria, Termoli e Montenero di Bisaccia. Gli angeli volontari delle Caritas locali, delle parrocchie e associazioni li porteranno a destinazione! : )

Gli enti e le associazioni coinvolte ringraziano veramente di cuore tutti quelli che contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa! In definitiva, donare una scatola di Natale come gesto di solidarietà costa pochissimo, non leva troppo tempo e permette di festeggiare il Natale con gioia anche a chi la riceve!

Punti di raccolta

MONTENERO DI BISACCIA dal 10 al 18 dicembre:

La bottega degli Incanti, via Martiri di via Fani 5 dalle 12:30 alle 13:30.

Ass. Una mano per al vita, via V. Argentieri (ex scuola Colle della Speranza) dalle 15:30 alle 17:00.

Proloco Frentana, ex Caserma dei Vigili dalle 10:00 alle 12:00.

SAN SALVO:

Sala Convegni BCC della Valle del Trigno, via Duca degli Abruzzi 103 15 dicembre dalle 10:00 alle 12:00

18 dicembre dalle 15:00 alle 17:00

30 dicembre dalle 9:00 alle 17:00

Proloco San Salvo, via Martiri d'Ungheria 4 21 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00

TERMOLI: Unitalsi, Corso V. Emanuele III, 57: 12 dicembre dalle 15:00 alle 18:0

13 dicembre dalle 10:00 alle 12:00

15 dicembre dalle 18:00 alle 19:30

17 dicembre dalle 18:00 alle 19:30

FRESAGRANDINARIA:

Pro Loco, Presso salone polifunzionale sotto l’asilo comunale: 19 dicembre dalle 10:00 alle 12:00

20 dicembre dalle 10:00 alle 12:00

VASTO: Parrocchia San Marco, sotto l’albero di Natale alla sinistra dell’altare: dal lunedì al sabato dalle

8:00 alle 18:00

Per saperne di più e rimanere aggiornati consultare il sito:

https://www.facebook.com/Scatole-di-Natale-Montenero-San-Salvo-Vasto-

Fresagrandinaria-e-Termoli-104448094868027

Gas Oltre Confine, Gas Vasto, Caritas San Salvo, Caritas parrocchiale “Gerico”, Ass.

“Una mano per la vita”, Ass. “Amici di Poldo”, Croce rossa Italiana San Salvo, Comune

di Montenero di Bisaccia - Politiche Sociali, Ass.“La bottega degli Incanti”, Unitalsi

Termoli, Pro Loco Fresagrandinaria, Pro Loco Frentana, Pro Loco San Salvo, ProLoco

Fresagrandinaria, Lory a Colori, Ass. “Insieme per i bambini”, A.S.D. Montenero

Podistica, Fondazione BCC della Valle del Trigno, Parrocchia San Marco Vasto, Ass.

“DLC” Donne libere di comunicare, Ass. “Nuovi orizzonti” Vasto e … altri che si stanno

aggiungendo!