Coronavirus, Occhionero (Italia Viva): «Lockdown? Campagna del Governo per Cashback»

ROMA. "Mentre Palazzo Chigi fa sapere di stare valutando il Lockdown generale per Natale, ancora in queste ore sulle tv e sui principali portali internet di informazione viene trasmessa e pubblicata l’imponente campagna pubblicitaria di Palazzo Chigi che promuove il Cashback straordinario di Natale, invitando i cittadini ad andare nei negozi fisici a comprare e pagare con carte e bancomat per poter avere il rimborso di 150 euro solo per il mese di dicembre.

Una contraddizione davvero incomprensibile: vogliamo invitare i cittadini a uscire per spendere o vogliamo chiuderli in casa?".

Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero.

"Come ha ricordato anche Matteo Renzi - prosegue Occhionero - nella sua Enews, se incentivi lo shopping fisico nei centri storici e poi ti lamenti perché la gente ti segue si crea un cortocircuito. Il Governo decida una linea e poi la mantenga, senza cambiare idea ogni 3 giorni, altrimenti si alimentano solo confusione e malcontento".