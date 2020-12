Altre due opere pubbliche a Portocannone, finanziata la progettazione

PORTOCANNONE. Ancora un risultato positivo per l'amministrazione comunale di Portocannone.

Il centro arbëreshë, infatti, partecipando al bando nazionale per la progettazione degli enti locali, si é aggiudicato un finanziamento di 56mila euro che verrà utilizzato per la copertura delle spese per la progettazione esecutiva di due opere di messa in sicurezza del patrimonio comunale.

Di seguito il messaggio postato sulla pagina Facebook del gruppo di Maggioranza da parte del Sindaco Caporicci:

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale di scorrimento graduatoria ex art. 1 della legge 27-12-2019 n . 160 e d-l 14-8-2020 n. 104 il Comune di Portocannone, avendo partecipato nella scorsa primavera al relativo bando, si è aggiudicato un finanziamento di complessivi 56.000 Euro finalizzati alla copertura delle spese di progettazione esecutiva per i seguenti due interventi:

1) Sistemazione Idrogeologica contrada Pozzo di Luca per euro 29.000

2) Messa in sicurezza Strade Comunali C. Da Oragno e Limite per euro 27.000

Tale finanziamento, che non prevede alcuna compartecipazione di spesa a carico del bilancio comunale, consentirà all'Ente di dotarsi di due importanti strumenti progettuali, essenziali per l'acquisizione di punteggi in caso di partecipazione a futuri bandi tesi ad individuare le risorse necessarie per la realizzazione delle opere stesse.