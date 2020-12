CAMPOBASSO. Progetto Italiae, al via le manifestazioni di interesse.



È stato pubblicato il provvedimento relativo alle manifestazioni di interesse per l'ottimizzazione del governo locale, il riordino territoriale, lo sviluppo di unioni e altre forme associative tra comuni, con particolare riferimento al territorio montano, attraverso il "Progetto ITALIAE".

L’iniziativa mira a sostenere il rafforzamento amministrativo degli enti mediante azioni di supporto ai processi di sviluppo e di consolidamento dell'associazionismo intercomunale. La scorsa settimana, in videoconferenza, la presentazione dell’iniziativa con l’intervento del presidente della Regione Molise, Donato Toma, e dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro il 30 dicembre 2020 all’indirizzo PEC regionemolise@cert.regione.molise.it