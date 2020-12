PORTOCANNONE. «Nessuno resti solo«, Amministrazione comunale e Caritas parrocchiale di Portocannone organizzano una colletta alimentare per aiutare e sostenere i meno fortunati, ancora più in difficoltà a causa della pandemia. «Un piccolo gesto, un grande aiuto per gli altri», il motto alla base dell'iniziativa di solidarietà.

«E' sempre una gioia, specialmente in questo tempo natalizio, poter offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. Noi ci attiviamo con il cuore perché la solidarietà non ha prezzo», afferma la consigliera comunale delegata alle Politiche sociali, Petra Becci. A partire dal prossimo giovedì 17 dicembre e sino a sabato 19, sarà possibile aderire alla Colletta Alimentare organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Caritas Parrocchiale e con i negozi di generi alimentari di Portocannone.

Nei giorni indicati sarà possibile quindi acquistare in tutti gli esercizi commerciali che espongono l'allegata locandina, generi alimentari e di prima necessità che verranno consegnati, tramite la Caritas Parrocchiale, alle famiglie in difficoltà.

«Chiudiamo questo anno difficilissimo ripartendo da un semplice gesto di solidarietà - ribadisce l'intera amministrazione arbereshe - l'iniziativa è articolata su tre giornate, per aiutare chi si trova in stato di difficoltà economica a trascorrere delle serene Feste Natalizie. Dal 17 al 19 dicembre presso tutti gli esercizi commerciali che espongono la locandina, potrai donare beni di prima necessità depositandoli negli appositi cesti».