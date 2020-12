Rifacimento manto stradale, a Larino quattro strade interdette al traffico da domani

LARINO. Si informa la cittadinanza che da domani mattina 17 dicembre e così pure il giorno successivo dalle ore 6 e fino alle 17 Via Opplaco, Via Dante, Via Sturzo e parte di Via Cuoco saranno interdette al traffico in quanto interessate dai lavori di rifacimento del manto stradale. Si raccomanda di fare attenzione e di rispettare i divieti di sosta previsti.