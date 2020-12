CAMPOBASSO. Nell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è fortemente sentita la necessità di un’informazione seria e corretta, sia per capire come comportarsi per tutelare la propria salute e quella altrui, sia per cogliere il senso delle misure eccezionalmente restrittive adottate dal Governo.

Il webinar L’informazione ai tempi del coronavirus promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Molise, dall’ospedale Gemelli Molise e dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica, venerdì 18 dicembre alle ore 15.30, vuole offrire uno spazio di riflessione e confronto sul ruolo che ha assunto la comunicazione nella gestione della pandemia, interrogandosi, in particolare, sulle possibili soluzioni al problema della disinformazione.

Dopo l’introduzione dell’Amministratrice Delegata di Gemelli Molise, Celeste CONDORELLI, del Presidente dell’Ordine, Vincenzo CIMINO e del Coordinatore degli Amici della Cattolica, Geremia CARUGNO, relazioneranno: Fausto COLOMBO, Direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Arturo CICCULLO, Specialista in Infettivologia Gemelli Molise, Amedeo CARUSO, Medico e Giornalista Pubblicista e Vincenzo D’AMICO, Odontoiatra e Giornalista Pubblicista.

Tutti potranno seguire l’evento sul sito di Gemelli Molise e sulla Pagina Facebook ed interagire con relatori. I posti riservati ai giornalisti per l’acquisizione dei crediti formativi sono purtroppo già terminati, anche perché le nuove disposizioni prevedono un tetto massimo di 30 corsisti per ciascun evento. Il Webinar ha riscosso grande interesse tra gli iscritti all’Ordine: dopo circa 15 minuti dalla pubblicazione sulla Piattaforma Sigef è stato già raggiunto il limite massimo di partecipanti. “Siamo soddisfatti che il corso che abbiamo organizzato in collaborazione con Gemelli Molise e l’Associazione Amici della Cattolica abbia suscitato grande interesse” commenta Vincenzo Cimino, Presidente dell’Ordine “siamo, altresì, rammaricati del fatto che molti colleghi molisani non riusciti ad effettuare l’iscrizione. Ci impegneremo ad organizzare altri eventi simili nel più breve tempo possibile, però in ogni cosa c’è sempre un aspetto positivo: sarà un piacere confrontarsi con giornalisti di altre regioni d’Italia su un tema così sentito in questo momento storico. In ogni caso, invito colleghi a seguirci comunque sui social” conclude Cimino.