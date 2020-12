TERMOLI. Il Natale è tradizione e quando si parla di festività non si può non pensare al simbolo per eccellenza: il presepe. Proprio la natività è la protagonista in via XX Settembre dove il gruppo folklorico marinaro ‘A Shcaffètte ha posizionato il presepe.

Si tratta di un’esposizione particolare, con le iconografie della tradizione (manca il Bambin Gesù visto che Natale sarà tra nove giorni ndr) e un invito a visitare la natività allestita presso la Torretta Belvedere e creata «con gli antichi arnesi dei pescatori termolesi», come cita il foglietto posto dinanzi al presepe in via XX Settembre.