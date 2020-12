Mobilità a Natale, Occhionero (Italia Viva): accolte dalla maggioranza le nostre proposte

TERMOLI. L'onorevole Giusy Occhionero interviene nel dibattito sulla mobilità nel periodo festivo.

«Buone notizie: tutte le proposte elaborate del nostro Gruppo sono entrate nella mozione unitaria di maggioranza e di questo siamo contenti. Ben venga questa coerenza, questa linea chiara che oggi deve prevalere a tutti i costi.

Avevamo chiesto gia' nei giorni scorsi tre punti essenziali: 1) coerenza 2) dati scientifici certi 3) programmazione.

Il caos generato, la confusione e anche - mi dispiace dirlo - un comitato tecnico-scientifico diviso, spaccato anche sulla certezza dei dati epidemiologici, aveva mandato davvero in confusione i cittadini, in modo particolare i ristoratori e i commercianti. Se ci dovessero essere misure piu' restrittive chiediamo anche immediatamente ristori adeguati alla perdita di fatturato di coloro che in questi giorni, come i ristoratori, avevano gia' fatto acquisti per le feste».