TERMOLI. In questi mesi il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli ha continuato a lavorare dietro le quinte a progetti che si manifesteranno nel 2021. Lanceremo infatti a inizio 2021 un nuovo sito del Museo, realizzato da Sezione Grafica, che ci permetterà di presentare ad un pubblico sempre più vasto le nostre attività sia online che in presenza a Termoli.

Abbiamo inoltre commissionato, ad artisti e artiste, critici e curatrici, dei testi su alcune opere della collezione del Premio Termoli che si renderanno disponibili sia al museo che sul sito, e ci aiuteranno a ricostruire i 65 anni di storia del Premio Termoli e approfondire le opere e gli artisti che animano la collezione.

Nelle sale del Museo è stata predisposta una nuova selezione delle opere della collezione permanente, che include, tra le altre, le installazioni di Benni Bosetto e Riccardo Baruzzi, i vincitori delle ultime due edizioni del Premio Termoli. Sono stati inoltre girati dei video tour tra gli spazi del Museo per offrire visite virtuali del MACTE a studenti e insegnanti.

Appena possibile il Museo ospiterà la mostra della 62esima edizione del Premio Termoli a cura di Laura Cherubini che si articolerà in due sezioni, quella storica di Arte Visiva e per la prima volta una sezione di Architettura e Design. La sezione di Arti Visive presenterà dodici opere di altrettanti artiste e artisti segnalati da quattro curatori, mentre la Sezione Architettura e Design, la cui open call internazionale si è appena conclusa con più di 100 candidature, raccoglierà i progetti più innovativi per una pensilina di autobus nella città di Termoli.

Tra le mostre che vogliamo ricordare quest’anno c’è Light Project 2020 l’ultima personale allestita da Nanda Vigo nella sala centrale del MACTE. Le 3 ecologie sarà invece la mia prima collettiva al MACTE. A proposito di mostre seminali, condivido con voi il link del video dell’incontro digitale Storie di Mostre con Angela Maderna e Dafne Boggeri.