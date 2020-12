Lavori compiuti sulla SP 73, Puchetti ringrazia Roberti, Civetta e la Provincia

LARINO. Concluso nella giornata di ieri l'intervento di rifacimento del manto bituminoso su un tratto della provinciale 73, quella per intenderci che collegava in passato Larino a Palata. Un tratto di strada molto utilizzato in quanto ubicato nelle immediate vicinanze del centro storico e nella prima zona rurale della città dove vivono decine e decine di famiglie.

L'ha reso noto il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti.

«L'intervento è stato possibile grazie alla Provincia di Campobasso. Come sindaco ringrazio il presidente Francesco Roberti, il consigliere delegato alla viabilità Orazio Civetta e l'ufficio tecnico provinciale. Dopo aver accolto la nostra istanza sono state reperite le risorse per permettere il rifacimento dell'asfalto e, dunque, migliorare la viabilità su quel tratto di provinciale che l'usura aveva reso davvero impraticabile. Contemporaneamente si comunica che grazie ai fondi ricevuti dal Governo, circa 70mila euro da spendere per lavori anche di miglioramento della viabilità urbana, domani mattina, partiranno i lavori di posa in opera del nuovo asfalto lungo la direttrice viaria che collega Via Dante, Via Opplaco, Via Sturzo e un tratto di via Cuoco. Come amministrazione, viste anche le istanze dei cittadini, abbiamo ritenuto di procedere a dare un nuovo volto alla viabilità sulle predette arterie che presentavano i segni evidenti dell'usura.

Nei prossimi due giorni, la ditta incaricata, procederà, dunque alla posa del nuovo manto stradale. Nell'occasione si invitano i cittadini a rispettare i divieti temporanei disposti al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori».