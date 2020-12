CASACALENDA. Lezioni di legalità con Vincenzo Musacchio a Casacalenda, in due distinte sessioni. Stamani e martedì prossimo. Rigorosamente online. «Nonostante il Covid, il percorso di educazione alla legalità nelle scuole non si ferma». In programma il webinar "Le mafie oggi". Oggi ci saranno in collegamento gli allievi di Ite e Ipia, martedì prossimo spazio agli studenti liceali.