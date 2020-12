Dopo un solo anno di mandato si dimette il presidente degli Psicologi Baldassarre

CAMPOBASSO. Ordine degli psicologi del Molise senza guida, ma ancora per poche ore. Si è dimesso, dopo un anno circa di mandato, il presidente Gino Baldassarre.

Due giorni fa ha diffuso una missiva agli iscritti e oggi alcuni colleghi hanno divulgato la notizia sulla pagina Facebook.

«Cari colleghi, costantemente in questo anno, abbiamo cercato di aggiornarvi sull’andamento dei consigli.

Stavamo preparando una comunicazione di fine anno nella quale avremmo raccontato della crisi in seno alla maggioranza, che ha spinto, a più riprese, tutti i componenti del gruppo a chiedere le dimissioni del proprio presidente eletto.

Le comunicazioni pervenute alle vostre personali caselle di posta elettronica, hanno accelerato questa nostra comunicazione.

La nostra posizione in tutto questo periodoèstata quella di mantenere una giusta distanza affinché il gruppo trovasse una risoluzione interna.

Dinanzi ad una insanabile frattura che poi ha avuto come epilogole dimissioni del Presidente, abbiamo aperto ad una fase di interlocuzione con tutti i colleghi consiglieri per cercare di raggiungere un nuovo equilibrio interno.

È importante comprendere che le dimissioni del Presidente aprono ora due possibili scenari: da un lato lo scioglimento dell'intero consiglio e un ritorno alle urne, questo però passando per le forche caudine del Commissariamento, con inevitabili blocchi e aggravio di spese per l’Ordine; dall'altro, non derogando al proprio dovere istituzionale, tutti i consiglieri potrebbero decidere di proseguire il mandato rielggendo le cariche e dando il via ad una nuova consiliatura.

La nostra disponibilità ad andare avanti c'è con presupposti di condivisione, trasparenza e colleganza, come sempre.

Oggi si terrà il Consiglio nel quale verranno ratificate le dimissioni del Presidente e poi si aprirà una nuova fase. Vi terremo aggiornati in questi giorni».