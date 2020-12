TERMOLI. «Studenti di Lupara: non bastano le donazioni private momentanee per il trasporto scolastico, le istituzioni si prendano le responsabilità e gli impegni presi immediatamente, garantire la scuola dell'obbligo e il dirittoallo studio ai bambini».

Lo afferma Andrea Di Paolo, del Soa.

«La scorsa settimana il Consiglio regionale anche in netto ritardo votava ad unanimità un impegno strutturale per dotare il comune di Lupara di uno scuolabus ma nello stesso tempo l'assessore ai trasporti dichiarava in merito unachiusura e la non volontà del sindaco ad accedere, cosa grave, abbiamo informato e sollecitato nuovamente il prefettodi Campobasso con una nota congiunta da parte del Soa e del comitato "genitori Liberi di Lupara" a sbloccare le parti.

In questi giorni un gruppo politico privatamente ha sovvenzionato un mezzo a noleggio che trasporta i bambini nel comune di Casacalenda, naturalmente i genitori per alcune settimane evitano di accompagnare i propri figli con le macchine ma non risolve assolutamente il grave problema e soprattutto scarica dalle responsabilità le istituzioni preposte a garantire il diritto allo studio e alla sicurezza, come Soa non lasceremo nulla all'improvvisazione».