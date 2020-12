Ci lascia l’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo, il cordoglio della politica

CAMPOBASSO. La morte dell’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo ha destato tristezza non solo nel mondo forense. Al cordoglio per la sua morte hanno partecipato anche la Regione Molise e la Provincia di Campobasso.

Il messaggio della Regione:

«Con la scomparsa dell’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo, il Molise perde uno dei suoi figli illustri. Pioniere del Diritto amministrativo, formatosi alla grande Scuola napoletana di Abbamonte e Tesauro, all’indomani dell’istituzione del TAR Molise decise di far ritorno nella sua terra, anche se mantenne forte il legame con Napoli e l’Università Federico II, dove è stato docente di Diritto costituzionale.Nel suo studio si sono formate generazioni di legali.Autore di numerose pubblicazioni giuridiche, fu lui a dare un impulso decisivo al Diritto elettorale e i suoi ricorsi hanno fatto testo in tutt’Italia. Colto, estroverso, gioviale, attaccato al Molise e alla sua gente, viveva la politica con passione e se non avesse fatto l’avvocato sarebbe stato sicuramente un eccellente amministratore. E, come tutti i grandi, modesto e galantuomo. Ai suoi familiari giungano la vicinanza mia personale e quella della Regione Molise che ho l’onore di rappresentare».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha ricordato la figura del professore Vincenzo Umberto Colalillo.

Il messaggio della Provincia di Campobasso:

«È una giornata di lutto in Molise per la scomparsa dell’avvocato Vincenzo Umberto Colalillo, una mente che ben ha illustrato il nostro territorio al di fuori dei confini regionali. L’avvocato molisano, docente di Diritto Costituzionale all’Università Federico II di Napoli e di Diritto regionale e Diritto Pubblico all’Università degli Studi del Molise, ha formato una intera generazione di avvocati amministrativisti. Da sempre vicino al mondo politico, già Consigliere comunale di Isernia, avere un confronto con lui, che ben conosceva i meccanismi del mondo politico e della sfera amministrativa, rappresentava sempre un momento di crescita. Il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, il Consiglio provinciale e tutto l’ente di Palazzo Magno si unisce al cordoglio della famiglia».