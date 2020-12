VASTO. Si è spento a Catanzaro, dove era stato trasferito in condizioni gravi con un volo "salvavita" dell'Aeronautica militare (Leggi), il brigadiere Carlo Pierabella. Il 56enne, con patologie pregresse, si era aggravato dopo aver contratto il Covid.

L'uomo, per via del quadro clinico complesso determinato dalla patologia preesistente e dagli effetti del virus, aveva bisogno di una particolare terapia ventilatoria accompagnata da stimolazione cardiaca, secondo le valutazioni degli anestesisti, che non era possibile praticare a Vasto.



Purtroppo il trasferimento d'emergenza nel nosocomio calabrese non è bastato a salvargli la vita. Il militare è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, lascia la moglie Carla e due figli: Marco e Beatrice. Dolore e sconcerto tra i colleghi della Compagnia Carabinieri di Vasto.

Questo il messaggio apparso sulla pagina Facebook dei Carabinieri: "Un altro figlio dell'Arma si è spento per il Covid: è il Brig. Capo Q.S. Carlo Pierabella. Una vita per il dovere, iniziata nel 1983 e passata per tre Stazioni della Regione Abruzzo, il 1° Battaglione Campania e la Compagnia di Vasto. Un abbraccio alla famiglia. Ciao Carlo."