Covid-19 e anziani: torna il numero verde gratuito 800.99.14.14

TERMOLI. Il numero verde gratuito 800.99.14.14 di Senior Italia FederAnziani, WINDTRE e SIPEM SoS Federazione (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza) è di nuovo operativo dal 26 novembre tutti i giorni dalle 14.00 alle 19.00, compresi i festivi. Il servizio offre ascolto e supporto psicologico agli over 65 che hanno bisogno di aiuto ed è raggiungibile sia da telefono fisso che da mobile.

Alla base delle motivazioni che hanno condotto al ripristino del servizio, spiega una nota dei promotori del numero verde, è quanto emerso da una recente indagine di Senior Italia FederAnziani condotta sui centri sociali per anziani aderenti alla federazione.

L'indagine "mostra come l’80% degli over 65 viva una condizione di difficoltà legata all’attuale scenario pandemico e come il 57% della popolazione senior abbia praticamente azzerato la propria vita sociale e di relazione in questi mesi".