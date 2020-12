“Natale ancor di più… la musica unisce anche se distanti”, recital online a Difesa Grande

TERMOLI. Dalle 11 sul sito dell'istituto comprensivo Difesa Grande è stato pubblicato il link per poter visionare il lavoro svolto dalle ultime classi della scuola dell’infanzia e primaria e dalle prime classi di scuola Secondaria di I grado, nel progetto di Continuità dedicato alle festività natalizie dal titolo: “Natale ancor di più…La musica unisce anche se distanti”.

Quest’attività rientra tra le tante che hanno visto coinvolti un po' tutti i plessi e le classi della nostra Scuola. Dopo un “viaggio virtuale” volto a far conoscere il nostro Istituto e Open day virtuali attivati attraverso l’applicazione Google meet, questa giornata conclusiva prima della ripartenza del nuovo anno scolastico, è un regalo speciale per festeggiare, nonostante l’emergenza sanitaria in atto, un Natale distante ma accogliente con tutti i nostri piccoli alunni e le loro famiglie e magari anche con chi voglia venire solo per un istante a conoscerci.

In programma per il mese di gennaio ci sono progetti futuri di conoscenza come ad esempio “Virtualmente incontriamoci”, per far conoscere in diretta le attività svolte nella quotidianità di una normale giornata scolastica. Tutto ovviamente è visionabile accedendo al Sito web scolastico Istituzionale https://www.comprensivodifesagrande.edu.it/site/ sempre ricco e aggiornato di tutte le nostre attività ed eventi