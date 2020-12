CAMPOBASSO-TERMOLI-ISERNIA. L’avvicinarsi del Natale coincide con un nuovo proliferare di iniziative da parte delle organizzazioni di volontariato. L’ultima in ordine di tempo è quella dell’AIC, associazione italiana celiachia del Molise, che, in collaborazione con il CSV Molise (Centro di servizio per il volontariato), si sta adoperando per mettere a disposizione alimenti specifici per persone celiache.

Il progetto si inserisce nell’ambito dei tanti che l’AIC propone in favore di chi soffre di infiammazione cronica dell’intestino tenue e si avvarrà dell’ausilio di altri enti del non profit.

L’associazione presieduta da Sara Mucciarone si è infatti dichiarata disponibile ad offrire pacchi di cibi rigorosamente senza glutine e, al contempo, si sta occupando di raccoglierne altri presso alcuni punti vendita di Campobasso, Isernia e Termoli.

Il CSV ha quindi istituito una vera e propria rete di associazioni, invitandone alcune che svolgono attività di Protezione Civile, nonché la Caritas, a provvedere alla distribuzione e alla segnalazione di richieste o carenze.

Le organizzazioni hanno immediatamente accettato. Una parte degli alimenti verrà quindi distribuita a domicilio dai volontari e un’altra parte sarà depositata nell’emporio solidale della Caritas diocesana di Isernia.

Nei grandi locali di corso Risorgimento, posti al di sotto del liceo Scientifico Majorana, potranno approvvigionarsi le persone che hanno difficoltà a reperire alimenti senza glutine.

PUNTI VENDITA SELEZIONATI

I punti di raccolta sono stati allestiti nei seguenti negozi

Campobasso: Alteredo, Celiachia Shop

Isernia: Boncelí

Termoli: Glutin Stop, A Tavola senza Grane

ASSOCIAZIONI CHE DISTRIBUIRANNO I CIBI

Campobasso: UMS – Unità mobile di soccorso

Isernia: Caritas

Termoli: SAE112

Si invitano tutte le associazioni del territorio o i cittadini che abbiano necessità di tali alimenti a segnalarlo alla segreteria del CSV Molise scrivendo a segreteria@csvmolise.it o contattando le telefonicamente gli uffici.