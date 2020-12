Sanità molisana, presidio di Fratelli d'Italia all'ospedale Vietri

LARINO. Domattina, dalle ore 11, nel piazzale antistante la struttura sanitaria del Vietri, si terrà una conferenza stampa con la presenza dei dirigenti locali, del coordinatore regionale, del coordinatore provinciale, degli eletti in Consiglio regionale, dell’ex consigliere regionale Scarabeo, organizzata dal Circolo territoriale di fratelli d’Italia di Larino.

Si chiederà ai propri rappresentanti regionali l’impegno per dotare il Molise del presidio anti-Covid al fine di ripristinare un minimo di tutela sanitaria per i cittadini contro la pandemia e tutte le altre patologie, resa precaria dalla scellerata scelta di creare ospedali misti, rischiosi per malati e personale sanitario.

Ma non solo Covid, bensì un centro specializzato di malattie infettive interregionale, strategico per il futuro.