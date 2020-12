Contagi a quota 15.104 su 137.420 tamponi: decessi in calo a 352

ROMA. Sale il rapporto tra tamponi e contagi in Italia e in vista delle festività natalizie non è un buon trend. Su 137.420 prelievi refertati ci sono stati 15.104 positivi. Unico dato incoraggiante, i decessi: 352. Si tratta sempre di un report doloroso, ma in calo se confrontato con l'ultimo mese. Dopo alcuni giorni tornano a salire i positivi attuali, poiché i guariti sono stati solo 12.156, ma crediamo per la diminuzione del numeri di tamponi. E' una costante. A oggi ci sono 622.760 pazienti col Covid.