CAMPOBASSO. Giuseppe Panichella, 34 anni, è il nuovo Presidente della sezione arbitri di Campobasso. Nel segno dell’unità gli associati del capoluogo hanno sostenuto all’unanimità dei votanti il candidato unico.

Panichella succede al presidente uscente Andrea Nasillo, da luglio componente del Comitato Regionale Arbitri Molise.

Il neo presidente, arbitro dal 2005, ha scalato tutte le categorie regionali del calcio a 11 fino all’Eccellenza, per passare poi al calcio a 5 e nel 2013 è approdato alla CAN 5 con 6 stagioni nel futsal in ambito nazionale, fino all’esordio nella massima serie.

Nella scorsa stagione è diventato osservatore arbitrale nell’organico sezionale e per dieci anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente. Da sempre impegnato, con impagabile disponibilità, nel tessuto associativo e di grande competenza sia tecnica che amministrativa.

Durante l’assemblea è stato scelto dagli associati anche il delegato sezionale, nella persona di Gilberto Rocchetti, che insieme al presidente, parteciperà all’assemblea nazionale per l’elezione del Presidente dell’Aia.

Eletti anche due dei tre componenti che compongono il collegio dei revisori dei conti: si tratta di Catia Ciocca e Carmina Lucarelli.