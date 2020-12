La sezione larinese dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ricorda Giovanni Tucci

LARINO. La sezione di Larino dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ricorda con profonda commozione Giovanni Tucci, a pochi giorni dalla sua morte, avvenuta all'età di 97 anni.

"Il 25 aprile 2019 - ricorda Giuseppe Silvano, Presidente Ancr Larino - Tucci fu accolto dalla nostra comunità in occasione dell'evento intitolato "Arrendersi o perire", organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con il circolo Auser e con il Centro culturale Afra di Larino, e che vide tra gli altri il contributo dell'indimenticato Antonio Picariello.

La testimonianza di Tucci fu per tutti noi elemento di riflessione, anche in relazione al richiamo a preservare i fondamentali valori di libertà, uguaglianza e giustizia sociale affermati dalla Costituzione nata dalla Resistenza al nazi-fascismo. Giovanni Tucci è stato uno degli ultimi protagonisti molisani di una generazione di donne e uomini che ha contribuito a ridare dignità all'Italia dopo l'orrore della dittatura e di una guerra persa in partenza.

Conservando il ricordo di una giornata indimenticabile, che resterà nella storia della nostra città e della sezione dei Combattenti e Reduci di Larino, la nostra Associazione - conclude Giuseppe Silvano - porge ai familiari di Giovanni Tucci, il più profondo cordoglio e vicinanza".