Incidente mortale in Molise, perde la vita un 57enne nello scontro tra un autocarro e una Micra

MACCHIA D’ISERNIA. Gravissimo incidente intorno alle 19 di questa sera sulla Statale 85 Venafrana all’altezza del nuovo svincolo di Temennotte tra Sant’Agapito e Macchia d’Isernia. Nell’impatto tra una Nissan Micra e un furgone è rimasto ucciso un uomo di 57 anni di Macchia d’Isernia, persona molto conosciuta in paese, C. G:.

Alla guida del furgone un 49enne di Isernia.

La Nissan Micra ha travolto il furgone cassonato che era fermo in panne sul ciglio della strada.

All’arrivo dell’ambulanza di Isernia Soccorso per l’uomo non c’era più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono in corso di accertamento le cause del sinistro da parte della Polizia stradale di Isernia intervenuta sul posto. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia e il personale Anas per il ripristino della viabilità.

Al momento la Statale 85 in località Macchia d’Isernia è chiusa in entrambe le direzioni.