Sara Ciocca su Sky in "Tutti per 1 - 1 per tutti" con Favino, Papaleo e Mastandrea

MOLISE. La giovanissima attrice molisana Sara Ciocca sta diventando una star dei film di Natale, anche quest'anno, seppur coi cinema chiusi, ci allieterà i giorni di festa.

Sara Ciocca sarà tra i protagonisti su Sky "Tutti per 1 - 1 per tutti" il nuovo film di Giovanni Veronesi.

Esce il 25 dicembre 2020 il nuovo film di Giovanni Veronesi, prodotto da Vision Distribution e Indiana production, dal titolo “Tutti per 1-1 per Tutti” seguito del film "Moschettieri del re - La penultima missione" che vede come protagonista Sara Ciocca, l’attrice di origine riccese, con un cast stellare: Pierfrancesco Favino (D’Artagnan),Valerio Mastandrea (Porthos) e Rocco Papaleo (Athos). I Tre Moschettieririchiamati dalla Regina Anna d'Austria (Margherita Buy) per un'ultimissima missione segreta, guidatida una singolare veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova mirabolante avventura che intreccerà i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d'Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un giovanissimo e riccioluto orfanello. In un viaggio costellato di sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cyrano (Guido Caprino), si troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella all’amicizia.

Grande soddisfazione per la piccola Sara impegnata nelle riprese di due nuovi lavori, uno per il cinema, il nuovo film di Alessandro Siani in un ruolo difficile e particolare e uno per la televisione, in uscita prossimamente sulle reti RAI.

Il film “Tutti per 1-1 per Tutti” sarà trasmesso in prima assoluta su Sky la sera del 25 dicembre, alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.