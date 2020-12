La questura dona 300 chili di pasta alla Caritas

CAMPOBASSO. In occasione delle prossime festività natalizie, considerato il difficile momento dovuto all’emergenza sanitaria in atto che si ripercuote oltre che sulla salute dei cittadini anche sull’economia del Paese in genere, in particolare sulle fasce sociali più deboli, non poteva mancare un gesto di solidarietà da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Nei giorni scorsi, infatti, presso il centro Caritas di questo Capoluogo, sono stati consegnati da personale della Polizia di Stato 300 chili di pasta donati, in segno di solidarietà, da un noto pastificio locale al personale della Questura e devoluti ai più bisognosi su iniziativa del questore Conticchio, che si è fatto portavoce della volontà del proprio personale di destinare la donazione ricevuta alle famiglie della città di Campobasso che stanno affrontando momenti di difficoltà.