ROMA. Sono stati 166.205 i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Italia e ci sono 13.318 contagi, con un rapporto referti-positivi che torna ben al di sotto del 10%, per fortuna. Sono stati 20.315 i guariti e i positivi attuali scendono a 605.955. In salita, purtroppo, i decessi: 628.