CASACALENDA. Il presepe degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Casacalendaè dedicato ai loro coetaneisparsi peril territorio nazionaleche non hanno potuto prepararsi a questo Natale nelle loro scuole perché a casaa causa della pandemia che sta colpendol'Italia ed il mondo intero. Le foto e la lettera a Gesù bambino della piccola Mariarosaria che alleghiamo, sono l'augurio che tutto questo finisca presto. È Natale anche quest’anno! «Noi alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda abbiamo realizzato, tutti insieme, il presepe e vogliamo dedicarlo ad altri compagni che, in varie scuole sparse sul territorio nazionale, hanno dovuto rinunciare alla scuola in presenza a causa della pandemia. Noi siamo stati fortunati e abbiamo condivisol’atmosferagioiosa che precede l’arrivo del Natale. Ogni giorno di scuola è stato una conquista pensandoche potesse essere l’ultimo! Ma ce l’abbiamo fatta!»