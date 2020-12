CASACALENDA. Ultimo giorno di scuola ieri per i bimbi prima delle vacanze natalizie e arriva una visita a sorpresa, quella dei volontari della Protezione civile con la “sindaka” Sabrina Lallitto.

«I bambini... ❤️ Ogni sorpresa, anche la più semplice, ai loro occhi diventa magia...

Con la protezione civile Associazione di Volontariato Provenzae un bravissimo Babbo Natale, siamo stati a trovarli a scuola, per portare loro un piccolo pensiero...

Un album di Natale da colorare fatto di fogli... Magici...

Dopo aver colorato i disegni, i bambini potranno interrare i fogli e far nascere i loro fiori🌹🌷🌸

Perché sarà così... Passerà questo momento e sarà una rinascita... Per tutti...

Accanto all'album abbiamo consegnato ad ogni bambino un piccolo panettone regalato dal Biscottificio Lallitto e un bigliettino porta fortuna, da conservare attaccato all'albero di Natale, sapientemente e preziosamente realizzato e donato da Amy Tozzi ...con una frase che sia un augurio per tutti i nostri piccini...

Plant your dreams and let them grow

Buon Natale Bambini... ❤️

Ps...abbiamo un regalino anche per i ragazzi delle scuole medie... Ma andremo da loro appena si tornerà a scuola...

...e le sorprese non sono finite...

La Sindaka».