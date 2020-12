Varia il calendario della differenziata nell'Unione dei Comuni per le festività natalizie

MONTENERO DI BISACCIA. Giuliani Environment e Unione dei Comuni del Basso Biferno hanno comunicato alcune variazioni al calendario della raccolta differenziata per le prossime festività natalizie.Invitiamo quindi a prendere nota delle date indicate qui di seguito: giovedì 24 dicembre 2020: insieme al ritiro dell'organico verrà effettuato anche il ritiro del vetro; venerdì 25 dicembre 2020: il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non verrà effettuato; sabato 26 dicembre 2020: insieme al ritiro dell'organico verrà effettuato anche il ritiro del secco residuo; venerdì 1 gennaio 2021: il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non verrà effettuato; sabato 2 gennaio 2021: insieme al ritiro dell'organico verrà effettuato anche il ritiro del secco residuo; martedì 5 gennaio 2021: verrà effettuato il ritiro di plastica e metalli; mercoledì 6 gennaio 2021: il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non verrà effettuato. Si ricorda inoltre che nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1 e 6 gennaio 2021, l'Isola Ecologica resterà chiusa.