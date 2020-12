Polizia di Stato: festività natalizie all'insegna della sicurezza

ISERNIA. In un momento in cui a tutti i cittadini è richiesto un forte senso di responsabilità per trascorrere le Festività Natalizie nell’ambito di una ristretta cerchia familiare, ai numerosi poliziotti in servizio in questi giorni nella città di Isernia e nell'intera provincia è affidato il gravoso impegno di garantire il rispetto dei recenti divieti resi necessari dall’attuale situazione epidemiologica.

Il piano del dispositivo di sicurezza è stato coordinato, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dalla Prefettura di Isernia e vede in campo, oltre alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza anche i Comandi delle Polizie Municipali dei Comuni del territorio.

La Questura, in sede dei tavoli tecnici operativi tenutisi con le altre forze dell’ordine, ha preventivamente individuato alcuni snodi strategici della viabilità provinciale, che sarà necessario presidiare già da oggi, 24 dicembre, prima data che vede in vigore la "zona rossa" sul territorio nazionale.

I presidi avranno lo scopo di evitare che agli automobilisti che vi transiteranno per ragioni di necessità (per es. lavoro o cura di parenti non autosufficienti o comunque secondo le consentite deroghe del recente DL 172/2020) si aggiungano automobilisti non autorizzati. Non saranno quindi ammesse violazioni al divieto di raggiungere un comune diverso da quello di residenza, al di là di quanto già previsto dal Dpcm.

Durante i controlli, le Forze dell'Ordine saranno anche supportate dalle pattuglie della Specialità della Polizia Stradale che forniranno un importante contributo con posti di controllo da realizzare negli snodi stradali principali di ingresso ed uscita dalla città, ove gli automobilisti saranno tenuti a mostrare le autocertificazioni.

Numerose le attività commerciali controllate: nei giorni scorsi un locale del centro cittadino è stato sanzionato dalla Polizia ai sensi dell'art.1 DPCM 3/12/2020 e art. 4DL 19/2020 per aver protratto l'orario di apertura e un secondo locale per assembramento degli avventori.

Il complesso dispositivo impiegato non tralascerà gli abituali compiti di “istituto” legati alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati predatori cui, ogni anno, durante le festività natalizie, la Questura rivolge particolare attenzione: i servizi saranno garantiti dagli equipaggi delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dall’Arma dei Carabinieri e da agenti in "borghese" della Squadra Mobile e della Digos, dispiegati lungo le principali viabilità cittadine e che integreranno il dispositivo di “prossimità” anche attraverso 1’ impiego dei Poliziotti di Quartiere.

Tra gli obiettivi figurano, inoltre, il contrasto alla criminalità diffusa, la prevenzione e la repressione delle forme di illegalità da strada compresa la vendita di artifizi pirotecnici non autorizzati. Infatti da sempre, uno dei fronti aperti dalla Polizia di Stato durante il periodo natalizio è quello della prevenzione degli incidenti causati da un uso improprio dei “botti” di fine anno e della repressione del commercio di artifizi di genere vietato.

Allo scopo, una mirata attività di prevenzione programmata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha già avviato da diverse settimane mirati servizi di controllo, avvalendosi di personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, in particolare, nei confronti di rivendite armi ed esplosivi dell'intera provincia oltre che nei mercati storici rionali, ove possono attivarsi commerci abusivi di tali prodotti.