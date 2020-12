Buon Natale a Campomarino da Liliana Corfiati

CAMPOMARINO. Messaggio di buon Natale a Liliana Corfiati. «Buon Natale a Campomarino, ai campomarinesi e a tutti i molisani. Quest'anno sarà per tutti un Natale virtuale a causa del diabolico Covid che continua imperterrito a mietere vittime, ma noi lo sconfiggeremo con la calma, il rispetto delle regole e la perseveranza dei forti.

Vivo a Milano e mi manca tanto il mio Paese e la mia adorata famiglia, ma se penso al mio Paese m'illudo di essere a Campomarino attraverso i miei murales. Questa umile famiglia arbereshe che ho dipinta su un murales del borgo vuole rappresentare tutte le famiglie di Campomarino e del mondo, per i valori che riflette e perché rappresenta la sacra famiglia del Presepe.

La famiglia pur essendo l'ente più piccolo che c'è, è il componente più grande e più importante della vita dell'uomo, perché dalla famiglia partono quei valori e insegnamenti sani che ci accompagneranno poi per tutta la vita. In mancanza di questi non ci può essere l'amore, la cultura e di conseguenza lo sviluppo e il benessere per nessun popolo.

Gesù è nato in povertà e umiltà per redimere e salvare l'umanità intera col suo amore e il suo sacrificio. Questo è il pensiero che dovrebbe farci compagnia in questo particolare Natale di solitudine e cercare di migliorarci nell'ambito delle nostre Famiglie, per il nostro bene e per il rispetto di tutti. Quando la tempesta sarà passata saremo ingrado di apprezzare meglio la nostra libertà che ci appartiene. E' solo questione di tempo. Auguro a tutti ogni bene».