ACQUAVIVA COLLECROCE. Buongiorno a tutti, l’annuale saluto natalizio, dell’amministrazione comunale alla Casa di riposo Cardinale Seper, quest’anno per motivi di opportunità inerenti la pandemia in atto è stato sospeso.

Nonostante tutto, voglio comunque inviare, a nome dell’amministrazione di Acquaviva Collecroce, un saluto agli ospiti presenti in struttura, ed estenderlo a tutti i loro familiari, che in questo momento storico, per ragioni di sicurezza, non hanno potuto raggiungere i propri cari.

Un ringraziamento speciale va ai dirigenti della cooperativa il Quadrifoglio 2012 ed al personale della struttura, che con il proprio impegno incondizionato, diurno e notturno, ha fornito agli anziani ospiti sostegno morale e spirituale.

A tutti voi, con l’auspicio di poter recuperare nel 2021 la speranza e la serenità, auguriamo un Santo Natale ed un felice anno nuovo!