Auguri bilingue dal sindaco Giorgio Manes nel Natale 2020.

Per tutte le famiglie di Montecilfone. Per tutti i Montecilfolnesi che sono sparsi lontano, in Italia ed all’estero. Per tutte le famiglie di migranti che vivono nel nostro paese. Auguriamo a tutti, con tutto il cuore, di vivere le feste che stanno arrivando con molta pace, con un sorriso e con molta allegria, insieme a coloro che avete e che portate nel cuore. Vogliamo anche ricordare di tenere in mente e di rispettare quelle poche regole che ci hanno dato per tenere alto l’interesse contro il COVID19, ogni giorno e tutti insieme. Buone Feste 2020/2021 a tutti!

Për gjithë fëmiljet ta Munxhufunit. Për gjithë Munxhufunaret çë janë shprishur adharasu, ka Italia dhe ka estëri. Për gjithë fëmiljet e migrantëvet çë rronjën ka hora jonë. Ju uromi gjithëve, ma gjithë zemër, të rroni festet çë janë pë t’arrenjën ma shumë paqe, ma gaz dhe ma shumë harè, bashk me ata çë kini e çë mbani ka zemra. Dhe do të kujtojmi të kimi ka mendja dhe të rëspektomi ato pak rregulle çë na dhanë për të mbami lart intëresin kondru COVID19, nga dita dhe gjithë bashk. Mirë Feste 2020/2021 gjithëve!