TERMOLI. L'amico musicista Nicola Palladino ha scritto questa canzone per il Natale 2020: "É NATÄLE PURE AUANNE (E' Natale anche quest'anno)".

Quest'anno non pensavo a una canzone, perché non avevo voglia di cantare; l'anima aggrovigliata nel buio, la speranza che non sa dove voltarsi... Eppure, l'altra notte, proprio sopra il cuscino, ho sentito la voce di Gesù Bambino, nell'orecchio, dolce dolce, mi ha cantato: Buon Natale anche quest'anno e tu non aver paura, ogni notte ha una fine, per l'eternità non dura; buon Natale anche quest'anno, ogni voce che mi prega io la porto dentro il cuore come un diamante raro! Con gli occhi mezzo chiusi ho pensato che il sogno, certe volte, è ingannevole ma quella manina che mi accarezzava non era sogno, era realtà! Buon Natale anche quest'anno, dove sta l'arcobaleno, se ci credi, sta riposto un domani più sereno, buon Natale anche quest'anno, dammi la mano, ti accompagno, dove il cielo si fa Amore, inizio e fine dei pensieri. Buon Natale anche quest'anno sopra il mare e sotto la luna si fa lacrima di gioia anche la stella più lontana, buon Natale anche quest'anno, buon Natale a tutto il mondo, Io sono la vita, do la vita anche a chi non ci crede più!