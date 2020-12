TERMOLI. Messaggio natalizio dalla Casa dei Diritti: «Non possiamo far finta di nulla, questo non è un Natale come tutti gli altri.

Non lo è a causa del Covid che ha tagliato fuori quella voglia di condivisione e che, forse, ha costretto più di qualcuno a stare lontano dai propri affetti.

Non lo è a causa della crisi economica che sta colpendo alcuni settori dell'economia non solo molisana ma anche italiana.

Non lo è per le persone più svantaggiate perché costrette a vivere anche questo giorno di festa in una condizione difficile e che mette costantemente a rischio le loro vite. Il 2020 ha lasciato delle cicatrici indelebili all'interno del mondo sociale. Lo abbiamo toccato con mano durante tutti questi lunghi mesi della pandemia. Vogliamo, però, guardare al futuro. Vogliamo essere positivi. E per farlo ci rifacciamo al motto che da sempre contraddistingue le nostre azioni: "Le parole muoiono se non vengono ascoltate". E noi non vogliamo che la nostra preghiera di un futuro migliore muoia nel nulla.

Vogliamo aprire la scatola dei nostri sogni e sorridere!

Buon Natale a te che ci stai leggendo. E che, nonostante tutto, possa essere un Natale di affetti».