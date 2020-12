Altre 459 vittime del Covid in Italia, i contagi sono 19.037

ROMA. Contagi e decessi nel giorno di Natale, purtroppo. Sono state 459 le vittime del Covid da ieri in Italia, mentre suo nuovi positivi torniamo oltre le 19mila unità (19.037) per l'esattezza. I guariti sono stati 32.324, livello più alto raggiunto da molti giorni a questa parte, coi positivi attuali in discesa a 579.886.