Lotteria Italia, segno più anche per il Molise: venduti 28mila biglietti (+48,6%)

ROMA. Sono 28.120 i tagliandi della Lotteria Italia 2021 staccati in Molise, in aumento del 48,6% rispetto all’edizione precedente: a Campobasso e provincia, rileva agipronews, sono stati venduti 22.300 biglietti, con un aumento del 52,7%. A Isernia, invece, il dato è in aumento a 5.820 tagliandi (+34,7% rispetto all’anno scorso). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi. MSC/Agipro