Il cordoglio dell'europarlamentare Patriciello sulla scomparsa di Velardi

CAMPOMARINO. Si celebrano oggi pomeriggio, alle 15.30, alla chiesa di Santo Spirito a Campomarino, i funerali di Luigi Velardi, già assessore e consigliere regionale.

Nel flusso di messaggi di cordoglio diffusi dai rappresentanti istituzionali non è mancato l'europarlamentare Aldo Patriciello.

“La scomparsa di Gino Velardi priva il Molise di una persona profondamente legata alle sue radici e dalle grandi qualità, tanto nel campo professionale quanto in quello umano e amministrativo. Gino non è stato solo un collega e una persona con cui ho avuto l’onore di condividere tante battaglie politiche: è stato prima di tutto un amico, un galantuomo e un vero molisano. Impossibile, per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, dimenticare il suo inconfondibile stile: Gino è stato per tutti una persona perbene e un gran signore che ha saputo sempre offrire, nel corso della sua vita, un alto esempio di impegno civile e di completa dedizione verso la comunità. Ecco perché mancherà a tutti. Alla sua famiglia giungano le mie più commosse e sincere condoglianze”.