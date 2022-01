Volley serie D femminile: le termolesi sfidano le prime in classifica del Pescara

TERMOLI. Torna il campionato di volley serie D Femminile: questo pomeriggio alle 18 al PalaSabetta, dopo la sosta natalizia, l'incontro a cui dovranno far fronte le ragazze di Sassano non è certo dei più agevoli. A Termoli arriva la prima della classe, la Gada Volley Pescara 3 e se ci aggiungiamo che le termolesi già prima della sosta erano abbastanza in emergenza, oggi con pochi allenamenti nelle gambe non possiamo sapere come sarà la loro condizione. Questo, comunque, non vuol dire che le pescaresi troveranno tappeti rossi al loro passaggio qui sulla costa termolese, tutt'altro. Sappiamo che sarà dura affrontare una squadra così forte e compatta, non a caso in cima alla graduatoria, ma sappiamo anche che spesso dopo le dosi festive così lunghe, può accadere che arrivino sorprese inaspettate. E allora nessuno ci impedisce di poterlo pensare anche per questo pomeriggio al PalaSabetta e, chissà, la Termoli Pallavolo femminile potrebbe anche stupire.

Sab 08/01/2022 18.00 Giornata 9, gara 452

Palasabetta in via Ischia a Termoli

Asd Termoli Pallavolo vs. Gada Volley Pescara 3

I arbitro: Manes Michelangelo

