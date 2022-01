Anno Giudiziario, sabato 22 gennaio l’inaugurazione a Campobasso

CAMPOBASSO. Sabato 22 gennaio 2022, alle ore 10.30, nell'Aula "Francesco Colitto" del Palazzo di Giustizia di Campobasso, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2022 per il Distretto del Molise. Tale cerimonia si svolgerà nel più attento rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e con l'osservanza delle disposizioni dettate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, circoscrivendo, comunque, il numero di partecipanti in presenza, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, ai soli protagonisti istituzionali, secondo le modalità indicate dal Consiglio Superiore della magistratura nella delibera in data 22 dicembre 2021.