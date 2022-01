MacTe, aderisci ai laboratori di Part-Time Resistance di Nico Angiuli

TERMOLI. L’ultimo fine settimana dei mesi di gennaio, febbraio e marzo l’artista Nico Angiuli condurrà tre distinti laboratori presso il MACTE, per ciascuno di essi siamo alla ricerca di partecipanti adulti che possono aderire scrivendo a partime.termoli@gmail.com o chiamando il numero 0875808025. I laboratori sono la base per costruire insieme all’artista il progetto di performance collettiva Part-Time Resistance a Termoli, progetto vincitore dell'avviso pubblico PAC2020-Piano per l' Arte Contemporanea promosso dalla Direzione Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Durante ogni laboratorio si ricostruiranno insieme storie di resistenza al lavoro con diverse temporalità e provenienze geografiche che verranno messe in relazione con esperienze e storie del territorio molisano. In un’atmosfera di collaborazione e solidarietà, ogni partecipante potrà suggerire possibili riattivazioni delle vicende.

1_Lab di ossa sonore

sabato 29 gennaio ore 15–19

domenica 30 gennaio ore 10–13

In Albania negli anni del Comunismo, i carcerati diedero forma a un alfabeto (alfabeti i qelive), un sistema simile al codice morse tramite il quale riuscivano a comunicare percuotendo nocche, dita, gomiti e altre ossa del proprio corpo sulle mura delle celle.

2_Lab di scucitura

26 - 27 febbraio

sabato 26 febbraio ore 15–19

domenica 27 febbraio ore 10–13

Nel campo di concentramento di Ravensbrück, alle porte di Berlino, le prigioniere venivano forzate a lavorare per la ditta tessile “TexLed”. Le sarte presero a realizzare cuciture fallaci nei cappotti, a mal disporre bottoni e a cucire grossi nodi nelle calze degli agenti delle SS.

3_Lab di sumūd

sabato 26 marzo ore 15–19

domenica 27 marzo ore 10–13

Il sumūd è una parola araba che significa risolutezza e determinazione e che raccoglie le tattiche di resistenza delle donne palestinesi sotto occupazione: come restare nella propria casa seppur danneggiata da bombardamenti, o piantare alberi al posto di quelli appena sradicati dai coloni o ancora travestirsi da israeliane per confondersi tra di loro.

I laboratori sono gratuiti ma richiedono partecipazione attenta ed attiva è possibile ad aderire a uno o più laboratori.

Le sintesi sceniche e performative verranno presentate al pubblico di Termoli l'11 e 12 giugno 2022.

Si prega di comunicare la propria adesione entro e non oltre il 20 del mese del laboratorio che si intende seguire.